Si le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, il touche également les hommes. En effet, un malade sur cent est un homme. Se faire dépister à temps permet d’augmenter nettement ses chances de survie qui ne cessent d’augmenter grâce aux progrès de la médecine. En effet, neuf femmes sur dix sont guéries après cinq ans.

Pourtant, une femme sur trois ne se fait jamais dépister. Il est donc essentiel de sensibiliser un maximum de personnes à l’importance du dépistage précoce. C’est le leitmotiv de la campagne “Octobre rose”, menée partout en Belgique.

Les communes de Bastogne et Bertogne proposent notamment de porter un ruban rose pour montrer aux personnes qui se battent contre le cancer du sein qu’elles ne sont pas seules et pour rendre hommage aux personnes qui ont succombé à la maladie.

Durant le mois d’octobre, diverses actions seront menées sur les territoires des deux communes : cinéma de sensibilisation, balade ludique, matinées gourmandes, salon du bien-être, etc.

Toutes ont pour objectif de lever des fonds pour la recherche scientifique, mais aussi de sensibiliser la population. Plusieurs commerçants ont également souhaité participer à cette campagne en décorant leurs vitrines de rose et/ou en réalisant des ventes au profit de l’ASBL Think Pink.

Le point d’orgue de la campagne locale sera sans nul doute la “Race for the Cure®”, la plus grande course/marche d’Europe organisée pour financer la recherche scientifique ainsi que des projets de soin pour les personnes touchées par un cancer du sein.

Organisé le 29 octobre prochain, cet événement rassemblera les personnes atteintes d’un cancer du sein ainsi que leurs proches, amis et sympathisants.