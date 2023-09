Carrière sur les Roches à Bastogne : “Les riverains sont à bout !”

” La mobilisation contre le projet a été massive : du jamais vu aux dires des personnes en charge de l’urbanisme, explique Ludovic Julien, porte-parole du collectif Non à l’extension de la carrière sur les Roches. À ma connaissance, une bonne centaine de lettres, listant les remarques et observations, ont été déposées. Celles-ci portaient sur les nuisances dénoncées par les riverains, comme les vibrations, les fissures constatées dans des habitations ou encore la poussière chargée en silice. Nous attendons toujours que la commune se positionne. Nous déplorons le manque de transparence dans ce dossier, comme s’il était tabou.”

Selon le collectif, la situation a encore empiré le vendredi 22 septembre dernier. “Ce tir a eu un impact plus important que les précédents. Les vibrations et le bruit ont été amplifiés. Un patient qui se trouvait dans la salle d’attente du cabinet dentaire de ma compagne a été choqué. Un accident a failli avoir lieu. Des pierres ont été retrouvées dans des jardins. Les riverains de la rue des hêtres sont à bout. Ils ont en assez de vivre dans le stress à cause de la carrière.”

Stéphanie Lambert, administratrice de la société, indique, pour sa part, que le tir du 22 septembre n’était en rien différent des précédents. Elle qualifie la réaction de Ludovic Julien de “disproportionnée”. Quant à la demande de permis, elle explique d’une part qu’elle n’a encore eu aucun retour de la Région wallonne, d’autre part que la mise en œuvre des recommandations de l’étude d’incidence devrait permettre d’atténuer les nuisances.

En effet, à la demande du fonctionnaire délégué, une note complémentaire a été ajoutée à l’étude d’incidences afin d’évaluer le projet modifié. “Les recommandations seront suivies et leur mise en œuvre se fera de manière progressive, dès le retour du permis, avec notamment la création d’un merlon végétalisé, l’amélioration des installations existantes pour atténuer le bruit du concasseur et le renforcement de l’arrosage pour limiter les poussières. ”, assure Stéphanie Lambert.

Pour rappel, la demande de permis porte sur l’approfondissement de l’ensemble de la fosse d’extraction jusqu’à la cote 400 mètres mais aussi sur la modification du relief du sol grâce à l’apport de terres exogènes afin de réaménager l’espace de la carrière qui n’est plus exploité. La balle est dans le camp de la Région wallonne.