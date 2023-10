Alvéole Théâtre déménage de Bastogne à Marche pour ses 30 ans

Durant ce parcours, plus de 200 spectacles d’ateliers en création collective et une quinzaine de spectacles professionnels ont été mis sur pied. Cela représente plus de 800 représentations sur les dix dernières années. Actuellement, six spectacles tournent toujours. "Je suis fier de voir le travail accompli en équipe, raconte Yvon François, premier engagé d’Alvéole et fraîchement retraité. Le théâtre-action est pour moi essentiel. Il permet de donner la parole et d’écouter une franche de la population qui se voit souvent mise sur le côté. Je le dis simplement, mais la mission du théâtre-action est peut-être de remettre debout des gens qui sont depuis trop longtemps à genoux."

Un nouvel élan

Écoles du primaire au supérieur, foyers d’accueil, centres pour demandeurs d’asile, prisons ou maisons de jeunes, Alvéole s’est déplacé sur tous les terrains pour récolter et mettre en scène les revendications de ces acteurs. Cette mission reste la principale de la compagnie professionnelle de théâtre-action. Le déménagement, combiné à l’arrivée de nouvelles têtes dans l’équipe, donne un nouvel élan à l’ASBL. "Notre manière de fonctionner va changer, constate Bruna Bettiol, responsable et animatrice-comédienne. Nous avons travaillé en binôme pendant vingt ans avec Yvon. L’arrivée de jeunes va rebooster l’équipe. Le travail aussi, nous allons peut-être prendre des directions auxquelles nous n’avions pas pensé."

Au fil des années, telle une araignée, Alvéole a tissé sa toile dans et entre les secteurs associatif, de l’enseignement et, évidemment, de la culture. "Nous pouvons nous vanter d’avoir de nombreux partenaires qui ont confiance en notre travail. Je les en remercie, comme la Commune de Bastogne, qui nous a mis ses locaux à disposition durant toutes ces années." Riche de son expérience et de ses valeurs, Alvéole ouvre donc son nouveau chapitre marchois.

Un spectacle sur le harcèlement professeur-étudiante au Bénin

Dans le cadre du Festival International de Théâtre-Action, Alvéole invite une troupe béninoise, "la Compagnie du Théâtre Tout Terrain", pour plusieurs représentations en province de Luxembourg et dans les provinces voisines. Pour la troisième fois de son histoire, Alvéole s’est rendu au Bénin pour créer un spectacle avec des locaux sur une thématique qui les touche. "Dénonçons" est le résultat de cette collaboration culturelle.

Le spectacle sensibilise au harcèlement moral et sexuel en milieu scolaire que subissent les jeunes filles de la part de leurs professeurs. "À l’origine, nous voulions travailler sur le harcèlement entre les élèves, explique Bruna Bettiol. Mais les Béninois nous ont exprimé que ce drame caché qui touche des milliers de jeunes filles dans les collèges, lycées et universités, était prioritaire." La représentation est suivie d’une agora.

Dates: CC Rochefort du 6 au 8/10, Arville (Saint-Hubert) le 13/10 et La Roche le 19/10.