Schaerbeek et Houffalize sont officiellement jumelées !

Pour remercier les Schaerbeekois, la Ville a débaptisé la rue du Haut Pont et l’a appelée rue de Schaerbeek. En 1952, lors d’une cérémonie officielle la statue du Pogge, le personnage emblématique du folklore schaerbeekois, a été inaugurée, dans cette même rue. Chaque année, le sapin qui décore la place Collignon, non loin de la place de Houffalize à Schaerbeek, est offert par les Houffalois.

Alors que tout le monde pensait à Schaerbeek qu’un jumelage liait les deux communes, tel n’était pas le cas. C’est, indirectement, grâce à la préfète de l’athénée royal Fernand Blum, que le jumelage a été officialisé, près de 80 ans après la Bataille des Ardennes. “J’ai voulu sensibiliser les jeunes à la résistance par le biais d’un voyage scolaire, explique la préfète Anne Duhen. Les services communaux se sont aperçus que Schaerbeek et Houffalize n’avaient jamais été jumelées.”

Cet oubli a été réparé, ce lundi, à l’hôtel de ville de Houffalize. Le bourgmestre Marc Caprasse et l’échevin schaerbeekois Quentin van den Hove ont signé la charte du jumelage. La délégation schaerbeekoise était accompagnée d’une quarantaine de rhétoriciens de l’athénée Fernand Blum.

Les jeunes ont visité, le matin, le Bastogne War Museum et, en fin d’après-midi, après la signature de la charte, les espaces mémoriels houffalois. D’autres jeunes de cet établissement scolaire et de deux autres écoles secondaires de Schaerbeek, le lycée Emile Max et l’institut de la Sainte Famille d’Helmet, se rendront à Houffalize et Bastogne les 9, 10 et 17 octobre.