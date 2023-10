Une Houffaloise finaliste à Top Model Europe

” J’ai quitté le Sénégal en 2018”, se souvient-elle. À l’école, on se moquait de moi parce que j’étais la plus grande de la classe. On m’appelait la girafe et j’étais très complexée. Scolarisée pendant deux ans à l’athénée royal de La Roche-en-Ardenne, j’ai été bien acceptée par les autres élèves et mes complexes ont disparu. J’ai réussi à faire de cette particularité, une taille de 1,77 mètre, un atout.”

L’an dernier, la jeune Houffaloise a entendu parler du concours sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, et elle a tenté sa chance. “La première épreuve consistait à poster une photo de soi et à tenter d’obtenir un maximum de votes du public. J’ai été assez surprise de découvrir que je me démarquais par rapport aux autres.”

Après la première sélection, Khady Ndiaye a franchi, avec succès, toutes les étapes des 16e, huitième, quart et demi-finales. Une vingtaine de jeunes femmes participent à la finale du 7 octobre. “Je suis assez fière d’avoir réussi à me qualifier pour la finale. En effet, pas moins de 25 000 candidates, originaires de plusieurs pays, se sont présentées à la sélection. J’espère remporter cette édition.”

La Houffaloise se rendra, ce samedi, à Tour&Taxi, avec l’espoir d’être remarquée par les membres du jury. Elle participera à quatre défilés, le premier dans une tenue d’inspiration “Jean-Paul Gaultier”, les suivants en jean et en t-shirt, puis dans une tenue d’un des stylistes associés à l’événement. “Les organisateurs nous ont demandé de choisir un thème à arborer sur notre t-shirt. J’ai opté pour la violence faite aux femmes car cette thématique m’interpelle.”

Si sa maman et son beau-père la soutiennent, certains de ses amis ne comprennent pas son intérêt pour le métier de mannequin. “Certains ont tenté de me dissuader car ils pensent que ce milieu est dangereux pour les jeunes. J’ai poursuivi malgré leurs remarques : je veux leur prouver que je saurai rester moi-même quoi qu’il advienne. Je tiens à mes valeurs et je suis prête à les défendre.”

Ses proches croisent les doigts pour elle et espèrent qu’elle défilera bientôt, comme les lauréats précédents, pour Dolce Gabbana, Balmain, Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier ou encore Louis Vuitton. C’est tout ce qu’on lui souhaite !