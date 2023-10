Vandalisme anti-chasse à Cohan (Houffalize) : une dizaine de voitures attaquées à la tronçonneuse

” J’ai été alerté par le bruit et me suis dirigé dans cette direction, explique un chasseur qui témoigne sous le couvert de l’anonymat. Arrivé à hauteur des voitures en stationnement, j’ai constaté qu’un individu cassait tous les rétroviseurs avec une tronçonneuse. Je me suis approché de lui et, voyant mon fusil de chasse, il s’est arrêté et a posé la tronçonneuse sur le sol. J’ai fait de même avec mon fusil. Il s’en ensuite précipité dans ma direction.”

Le chasseur a été passé à tabac. “Cet individu se comportait comme un forcené. Il s’est jeté sur moi et m’a donné plusieurs coups de poing. Il a arraché ma chemise. Je me suis défendu comme j’ai pu, mais si deux autres chasseurs n’étaient pas intervenus, j’aurais, sans doute, été grièvement blessé. Il a finalement été maîtrisé, puis menotté.”

Conduit à l’hôpital, le chasseur est couvert d’ecchymoses et très choqué par cette violente agression. Il est en incapacité de travail pour 15 jours. Des agents du Département Nature et Forêts et des policiers de Bastogne se sont rendus sur place.

” Nous avons envoyé une équipe de la zone Centre Ardenne car les policiers de Houffalize étaient déjà en intervention à la rave party de Commanster, explique le commissaire Alain Mercier, chef de corps FF de la police Centre Ardenne. L’individu, en état d’ébriété, a été arrêté administrativement. Le magistrat de garde au parquet a été avisé.”

Pour Eric Lambert, le président du Conseil Cynégétique des deux Ourthes, il ne fait aucun doute que les chasseurs étaient clairement visés. “Selon mes informations, cet individu habite à Rachamps, à 3 km de Cohan, indique-t-il. Il aurait pu s’en prendre à des véhicules stationnés près de chez lui. Cet acte de vandalisme ne laisse aucun doute quant à l’objectif poursuivi par l’auteur des faits. Il s’agit là d’un acte anti-chasse délibéré.” Le bourgmestre de Houffalize, Marc Caprasse, confirme l’information.