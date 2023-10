Vielsalm : “Sauvegarder le passé dans un monde qui change”

”À l’époque, Gaston Remacle avait déjà publié le livre “Vielsalm et ses environs” et nombre d’articles traitant de l’histoire régionale salmienne, a rappelé Charles Legros, président-secrétaire de l’ASBL. Philippe Lejeune avait axé son mémoire de licence en histoire sur les origines de l’évolution du Comté de Salm et Henry d’Otreppe était étudiant en histoire de l’art et archéologie. Les trois fondateurs se sont rendu compte que le travail en solitaire risquait de passer à côté de sources de documentation ou de renseignements utiles.”

Pour cette association, sauvegarder le passé dans un monde qui change de plus en plus vite n’est pas faire du passéisme mais bien garder des racines pour la société d’aujourd’hui. C’est ainsi qu’en 1982, à Salmchâteau, elle remet en état une ruine – un ancien atelier de fabrication de pierre à rasoir construit en 1923 – et la transforme pour en faire le Musée du Coticule. Cinq ans plus tard, c’est le Musée de l’Histoire et de la Vie Salmiennes qui ouvre ses portes dans un des plus anciens bâtiments du centre de Vielsalm.

”La commune de Vielsalm s’est rendu compte du rayonnement du Musée du Coticule, retenu dans la brochure “Vieilles usines, nouvelle vie” par la Région wallonne et qui avait été déclaré “Patrimoine bâti d’avenir dans la Grande Région”, et a pu finaliser l’achat du bâtiment qui met le musée à l’abri de changements intempestifs dans son existence” a encore rappelé Charles Legros.

Très active, aujourd’hui comme hier, l’association ne se contente pas de gérer deux musées – le MHVS est accessible sur demande – et de publier la revue “Glain et Salm, Haute Ardenne”, elle compte aussi un grand nombre de publications et participe régulièrement aux Journées du patrimoine. Du 23 au 27 octobre, elle organise, au Musée du Coticule, une recherche en archéologie expérimentale. Cette activité inédite consistera en la taille de meules en arkose telle qu’elle était pratiquée dans la région de Vielsalm et ailleurs avant l’arrivée des Romains.

Le cycle de conférences, proposé dans le cadre des 50 ans de Val du Glain, Terre de Salm, se clôturera le jeudi 26 octobre. À la bibliothèque publique de Vielsalm, Charles Legros, fera un exposé sur le thème “Salm : un comté, une principauté, une famille.”