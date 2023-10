Bastogne : bientôt une aire de liberté pour chiens au Parc Elisabeth

” Nous répondons ainsi à une demande des habitants, a précisé le bourgmestre Benoît Lutgen. Nous veillerons à ce que cet espace soit bien géré et reste propre. Chaque propriétaire devra respecter les règles. Les chiens devront être vaccinés.”

L’échevin Bertrand Moinet a répondu, à la question de Michel Staes (min), relative à la sécurité, que les grands chiens seront bien séparés des petits. “Nous nous sommes inspirés de ce qui se fait ailleurs, notamment à Chevetogne. La norme a été fixée à 10 kg. Il y aura des ajustements au fil du temps. Nous verrons à l’usage si des adaptations doivent être apportées.”

Toujours à propos du Parc Elisabeth, le bourgmestre a proposé d’une part, de passer un marché public afin de désigner un assistant à la maîtrise d’ouvrage pour accompagner la commune dans son projet de dynamisation, d’autre part, de consulter à cette fin l’intercommunale Idélux Projets Publics.

Pour rappel, l’investissement porte sur un montant de 1 464 000 €. La Ville va bénéficier d’un subside du Feder (40 %) et de la Région wallonne (50 %), soit un montant de 1, 3 million €. Le projet a été conçu pour renforcer l’attractivité du site. Il porte notamment sur l’aménagement d’un accès aisé pour les piétons et les cyclistes, la création d’une nouvelle porte d’entrée et d’un abri pour vélos, l’installation d’une signalisation plus performante, la construction de deux aires de jeux pour enfants et adolescents et de gradins en béton avec vue d’ensemble.

” Ce projet a suscité des craintes des riverains, a souligné Jessica Mayon (min.) Les habitants redoutent, en effet, que le nouvel aménagement ne dénature le site. Il convient, à mon sens, d’être à l’écoute des riverains. Pour moi, ce projet est super mais je peux comprendre que l’inconnu fasse peur.”

Le bourgmestre a rétorqué que l’objectif de ce projet n’est pas de dénaturer le parc mais bien d’améliorer le fonctionnement des activités qui s’y déroulent en fonction des différentes tranches d’âges. “Nous voulons répondre aux attentes des habitants, mais aussi apporter un plus aux touristes. Nous souhaitons que l’aménagement soit le plus équilibré possible afin que les différentes activités puissent s’y dérouler de manière harmonieuse.” Au vote, unanimité.