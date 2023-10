Renforcer l’attractivité de la ligne ferroviaire Luxembourg Liège

”Nous regrettons que seul l’axe Bruxelles Luxembourg soit cité, indique Michaël Jacquemin, porte-parole des Amis du Rail. L’axe Athus-Meuse et la ligne Luxembourg Liège, ont été oubliés. Si l’offre de transport entre Luxembourg et Liège, par la ligne du nord et la ligne 42, côté belge, a été revue à la hausse depuis décembre 2020 avec un cadencement à l’heure du lundi au vendredi, rien n’est prévu pour les samedis, dimanches et jours fériés. L’offre reste limitée à un train toutes les deux heures par sens.”

Selon la CGSP Cheminots, dans une première étape il faudrait passer au cadencement à l’heure également le samedi. En ce qui concerne, l’augmentation de l’offre, plus tôt le matin et plus tard le soir, c’est surtout au départ de Liège que le problème se pose. En effet, le premier train quitte Luxembourg en direction de la Cité Ardente à 5 h 16 en semaine pour y arriver à 7 h 55.

Cet horaire permet théoriquement à un travailleur luxembourgeois de se rendre en train à son lieu de travail à Liège, de commencer vers 8 h 30 et de rentrer le soir à 17 h 07 à Luxembourg avec une arrivée à 19 h 46. Pour un Liégeois, par contre, c’est impossible car le premier train vers Luxembourg ne quitte la gare de Guillemins qu’à 6 h 07 avec une arrivée en gare de Luxembourg à 8 h 46, bien trop tard pour la majorité des travailleurs belges occupés au Grand-Duché.

Pour le syndicat, un départ à 5 h 07 de Liège avec arrêt à Trois-Ponts à 6 h 02 ou Vielsalm à 6 h 12 arrangerait bien les choses, mais toute demande pour un train plus matinal a toujours échoué en raison du désintérêt du côté belge et les exigences financières d’Infrabel pour l’utilisation d’un sillon supplémentaire.

Quant à l’augmentation de la vitesse souhaitée – 120 au lieu de 100 km – elle ne sera possible que si des travaux d’infrastructure sont réalisés. Or, toutes les propositions des syndicats de remettre à double voie certains tronçons ont été rejetées, tant côté belge que grand-ducal.

” La Ligne du Nord a sa place dans le réseau ferroviaire européen et elle mérite non seulement de faire l’objet d’un entretien régulier où la sécurisation des tunnels existants joue un rôle primordial, mais aussi que des moyens financiers soient accordés pour qu’elle devienne plus attractive du point de vue vitesse commerciale, stabilité de l’horaire et de l’offre par une remise à double voie partout où cela s’impose. Aujourd’hui, il est temps de passer à l’action”, conclut René Birgen, secrétaire de l’AOT.