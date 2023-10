Une Salmienne et une Bastognarde au Laponie Trophy en janvier

Maman de deux enfants, Lucie travaille actuellement dans le service de gastro-entérologie du professeur Edouard Louis, au CHU de Liège. Elle est coordinatrice de projets MICI. Sa collègue Amandine Gofflot de Michamps (Bastogne), atteinte, elle aussi d’une MICI, est kinésithérapeute. Les deux jeunes femmes ont décidé de s’associer à deux collègues liégeoises, Sophie Vieujean, gastro-entérologue, et Layla Boutaffala, coordinatrice d’étude, pour proposer un programme d’activités physiques aux patients de ce service.

”Si cette maladie est actuellement incurable, des solutions existent pour en atténuer l’impact sur la qualité de vie des patients, poursuit la Salmienne. L’activité physique joue un rôle primordial. À nous quatre, nous avons lancé le projet MICI MOVE. Des cours de yoga et des programmes de revalidation ont notamment été mis en place pour leur permettre de redémarrer une activité physique en douceur.”

Les MICI Girls, comme on les appelle au CHU, ont encore voulu en faire plus. “Il y a un an, nous avons cherché ce que nous pourrions organiser d’exceptionnel pour marquer les esprits, susciter la motivation et l’envie de pratiquer une activité sportive durablement. On a tout de suite pensé aux réseaux sociaux où les influenceurs parviennent à donner envie à d’autres. On a décidé d’utiliser ce canal dans une démarche positive en servant nous-mêmes d’exemples pour nos patients.”

Le premier défi que les quatre jeunes femmes ont décidé de relever est de taille : participer, les 19, 20 et 21 janvier, au raid féminin le Laponie Trophy en Finlande. “Durant trois jours, nous pratiquerons, en binôme, la course à pied, le vélo, le ski de fond dans un environnement hostile puisqu’en janvier la température avoisine les – 30 degrés. Nous allons nous dépasser physiquement et mentalement. Nos patients pourront nous suivre sur les réseaux sociaux.”

Dans le cadre du Laponie Trophy, les MICI Girls mettront en avant l’association de patients belge Crohn-RCUH. Une belle aventure humaine qui permettra de mettre en lumière ces maladies invisibles et encore trop peu connues du grand public. Les quatre jeunes femmes lancent un appel aux dons. Vous pouvez faire un don sur le compte BE 35 0910 0898 3037 du CHU de Liège avec la communication MICI MOVE