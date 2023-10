Houffalize cherche un investisseur pour le site de Sertomont

Ce projet n’est pas neuf, comme l’a rappelé le bourgmestre Marc Caprasse, lors d’une conférence de presse, ce vendredi à l’hôtel de ville. “En 2011, un cahier des charges a été élaboré mais il ne correspondait pas aux attentes des entrepreneurs. Le marché n’a, dès lors, pas été attribué.”

Dans ce contexte, la commune, accompagnée par Idélux Projets Publics, a élaboré un nouveau cahier des charges. “Un nouvel appel à manifestation d’intérêt a été lancé en août, poursuit le bourgmestre. Nous avons reçu des marques d’intérêt plus prononcées dans le sens où des promoteurs ont posé des questions sur des détails techniques. Le nouveau cahier des charges est plus souple. On laisse l’opportunité aux investisseurs de phaser les constructions. La date limite de rentrées des dossiers de candidatures a été fixée à la mi-décembre.”

Houffalize cherche un investisseur qui se chargera de l’ensemble de l’aménagement du site, à savoir les voiries, l’eau et l’égouttage. Or, les 5 hectares se trouvent sur un plateau, à l’arrière de la maison de repos Louis Palange. L’investisseur devra tenir compte de deux aspects techniques importants, à savoir la viabilité et l’accessibilité.

La commune souhaite que le nouveau lotissement ne perturbe pas la quiétude de la maison de repos. Propriétaire d’un terrain, proche de l’accès existant – actuellement le seul pour y accéder – elle projette de créer un deuxième accès.

L’espace de près de 5 hectares urbanisables pourrait accueillir de 45 à 60 maisons unifamiliales et un immeuble de 18 à 20 appartements. “Nous tablons sur un minimum de 70 logements avec l’objectif d’atteindre une mixité d’habitat pour que tout le monde, y compris les jeunes, puisse accéder à la propriété. L’endroit est bien situé et proche du centre-ville.”

Le bourgmestre précise que pour des parcelles situées en zone d’habitat, un prix minimum de 10 €/m2 est attendu, soit 500 000 € pour l’ensemble du périmètre. Le site ne sera pas vendu en dessous de ce montant. Les entreprises intéressées pourront déposer une offre de prix. L’offre retenue sera celle qui sera la plus intéressante pour la commune.

Afin de s’assurer de la mise en œuvre du projet immobilier, le compromis de vente prévoira une condition suspensive relative à l’introduction d’un permis dans un délai de deux ans à dater de la signature du compromis et une condition résolutoire relative à la réalisation des travaux d’équipement pour un minimum de lots endéans un délai de 3 ans suivant la signature de l’acte de vente.