Les places commencent à se faire rares dans les équipes des coaches. Nora, 12 ans, habitante de Bastogne, en a fait les frais. Son interprétation de Je suis un homme, de Zazie, n’a pas suffi pour trouver une place auprès de l’un des coaches.

"Tout est là"

Tout au long de la prestation, on sent des coaches mi-enthousiastes, mi-perplexes. Si, à l’issue de la chanson, personne ne s’est retourné, Matthew reste positif: "Tu aurais le droit d’être déçue, c’est normal. La prestation était très bien. Tu as toutes les bases, tout est déjà là: le placement, la rythmique était pas mal. Personnellement, je trouve que tu manques un petit peu d’assurance qui arrivera avec l’expérience."

La voix serrée, Nora accepte de revenir à une prochaine saison après davantage d’entraînement, sur les conseils de Matthew.