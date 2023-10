Tentative d’escroquerie à Vielsalm : l' escroc a été démasqué

”Un jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, s’est présenté au magasin, explique-t-il. Il m’a commandé du matériel électronique pour un montant de 5 300 euros. Il a expliqué qu’il était le patron d’une entreprise de Herve. Je lui ai demandé un paiement comptant, soit de me verser l’intégralité de la somme à l’achat. Il a effectué le paiement devant moi et m’a dit qu’il m’enverrait la preuve par courriel.”

Le lendemain, le commerçant reçoit effectivement un courriel mais celui-ci n’émane pas de l’entreprise mentionnée. “L’adresse avait été créée par le jeune homme et le mail contenait des fautes d’orthographe. En fait, le versement n’avait pas été effectué. J’ai joué le jeu et confirmé que sa commande serait prête dans les prochains jours.”

Renseignements pris auprès de l’entreprise en question – une entreprise qui a pignon sur rue dans la région liégeoise – le commerçant s’est aperçu que son “client” n’avait pas hésité à usurper l’identité du patron pour passer commande en son nom. Il a, dès lors, décidé de lui tendre un piège. “J’ai prévenu la police et, en accord, avec elle, je l’ai rappelé pour lui annoncer que sa commande était prête. Lorsqu’il s’est présenté au magasin, des policiers l’attendaient. Il a avoué ne pas avoir payé la commande et s’être présenté sous un faux nom. Il a été menotté et emmené au commissariat.”

À la suite de cette tentative d’escroquerie, la zone de police de la zone Famenne Ardenne a mis en garde les citoyens sur les réseaux sociaux. “Nous recommandons la plus grande prudence pour ce type de transaction et suggérons, en cas de doute, de vérifier par un autre moyen, par courriel ou par téléphone, la véracité de la commande. En cas de doute, n’hésitez pas à appeler la police.”