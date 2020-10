Le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet et le Ministre wallon des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, ont décidé de soutenir, à hauteur de 15.000€ chacun, un projet pilote visant à faire du terrain de motocross de Lierneux, un circuit permanent dans le respect le plus strict des normes en vigueur, notamment d’un point environnemental ou encore urbanistique.

La pénurie de circuits de motocross permanents en Wallonie est dénoncée par le secteur depuis plusieurs années alors même que la Belgique a formé de grands champions. Et pour remédier à cette pénurie, depuis plusieurs années, Thierry Klutz, ancien champion de la discipline, identifie pour la Fédération motocycliste wallonne de Belgique, les sites susceptibles d’accueillir des installations permanentes de motocross.

Vu les difficultés rencontrées pour « mailler » l’ensemble du territoire, l’idée est désormais de se focaliser sur les projets les plus aboutis et qui pourraient rencontrer l’adhésion des acteurs locaux. C’est le cas avec le projet de Lierneux soutenu par les autorités locales dont notamment le Député Philippe Courard et le Bourgmestre de Lierneux, André Samray, et la Fédération motocycliste wallonne de Belgique ainsi que le gestionnaire du terrain, le Salmien André Mathieu.

L’objectif du soutien du Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Ministre wallon des Infrastructures sportives est de faire de Lierneux un circuit permanent et donc de fournir aux pilotes, aussi bien débutants que chevronnés, l’accès à un site sécurisé pour s’entrainer tout au long de l’année mais également de permettre le développement d’un projet pédagogique visant à former de futurs pilotes et parmi eux nos futurs champions.