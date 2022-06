550 élèves dont les 5e et 6e primaires des écoles communales de Neufchâteau y ont participé

Retour aux sources, pour la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié (MESA), ce jeudi avec un départ et une arrivée à Vielsalm, la localité qui a vu naître l’événement en 1967.

Depuis mardi, date du coup d’envoi de la 55e édition, le nombre de marcheurs va croissant. En effet, ils étaient 3000 à Martelange, 3100 à Arlon et, pour la 3e étape, 3500 dont 550 élèves des écoles. Parmi eux, les 5e et 6e primaire de cinq implantations communales de Neufchâteau.

" Nos élèves ont été ravis de participer, a précisé Florence Boulard, professeur de citoyenneté à Neufchâteau. "La journée avait été préparée en classe avec un rappel des faits marquants de la Seconde Guerre Mondiale. Les élèves avaient hâte de rencontrer des militaires."

Les enseignants ont pris toutes les précautions pour que les enfants ne soient pas incommodés par la chaleur. "Nous avons veillé à ce qu’ils boivent de l’eau régulièrement , poursuit l’enseignante. Les organisateurs ont raccourci le parcours pour éviter qu’il ne débute en côte. Les 6 km ont été parcourus dans la bonne humeur."

© N.L.



Le commandant Didier Ameeuw, directeur de la MESA, souligne que, depuis le début de l'édition 2022, l’appui médical est peu intervenu. "Trois personnes ont été évacuées vers un hôpital , précise-t-il. L’un a fait une chute, un autre a été pris en charge pour une luxation et le troisième a fait un petit malaise. Rien de grave au final. Ils sont tous trois sortis de l’hôpital."

Ce vendredi, jour du défilé final à Houffalize, le nombre de marcheurs sera encore plus élevé. Ils seront, en effet, 4000 dont de nombreux militaires. Les détachements militaires étrangers proviennent notamment d’Allemagne, de France, d’Espagne et des Pays-Bas. Les marcheurs défileront devant la tribune, près de la maison communale, en présence notamment du chef de la composante Terre et d’un représentant de la ministre de la Défense.