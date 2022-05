Le 19 mai, la Maison de l’emploi de Vielsalm, en collaboration avec la commune, l’ADL et l’Instance Bassin de l’Emploi et de la Formation, organise le salon de l’emploi et de la formation à Petit-Thier. Durant celui-ci, au minimum 40 jobs seront à pourvoir.

Ce salon s’adresse aux demandeurs d’emploi qui cherchent un emploi, une formation, des renseignements sur la création d’activité. Trois métiers seront particulièrement mis en avant : aide-familial.e et aide-soignant.e, auxiliaire de l’enfance . Les métiers de la construction en général ne seront pas en reste (visite de chantier prévue). Fin avril 2022, la Wallonie comptait 195.222 demandeurs d’emploi inoccupés, dont 11.025 en province de Luxembourg. En ce qui concerne la commune de Vielsalm, ce sont 384 personnes qui sont demandeuses d’emploi indemnisées.

Parmi les 40 postes proposés, l’on retrouve les principaux secteurs d’activités, à savoir : le tourisme, la construction, les services aux personnes ainsi que le nettoyage. Depuis le début de l’année 2022, ce ne sont pas moins de 236.252 offres d’emploi qui ont été diffusées par le Forem et 5326 de celles-ci relevaient de la province de Luxembourg.

Des employeurs de la région seront présents de 9h à 12h30 : Toitures Lesenfants, JJ Burnotte électricité, Domestic Services Vielsalm, Center Parcs, Les Comtes de Salm, Belgo Frit, Fedasil (ouvrier entretien, animateur, éducateur…), Buanderie Malmédy, Nettoyage Evrard Stavelot, Roberty voiries Manhay etc.

Afin que le maximum de demandeurs d’emploi puisse accéder à ces postes, des formations seront également proposées à celles et ceux qui auraient besoin d’un apport de compétences.

Il y a actuellement 86 actions de formation qui sont à l’agenda pour la province de Luxembourg : des séances d’information, des actions de découvertes métiers et des formations.