Du changement pour 7FM ! La radio active sur Vielsalm, Gouvy et Bastogne a décidé d’éteindre ses émetteurs FM et de se concentrer sur le web et la nouvelle technologie de radio digitale, le DAB+. Dès le 15 mars, elle deviendra… SEVEN tout en gardant son slogan Love-Like-Fun.

" Le DAB+ est beaucoup moins énergivore que la FM, génère des ondes radioélectriques moins nocives pour le corps humain, implique moins de pylônes dans le paysage et procure une meilleure expérience audio en proposant un son HD et l’affichage des pochettes" souligne Raphaël Warny, directeur de la station.

© D.R.

Un développement fort sur le web est prévu dès la mi-mars. De l’application mobile au site web, la présence web de la station sera également renforcée sur toutes les plateformes de streaming dont Radioplayer.

Actuellement, 7FM compte plus de 3000 auditeurs en moyenne de manière quotidienne sur le web. L’équipe s’est fixé comme objectif de doubler ce chiffre, dès le mois de septembre, grâce notamment aux partenariats avec le groupe Vlan ou encore Télépro. " Le développement sur le web nous permettra d’élargir notre zone de diffusion mais aussi d’ajouter à l’info locale, des infos nationales et internationales" se réjouit le directeur de la station.

SEVEN restera la radio partenaire des Legend Boucles à Bastogne ou encore d’autres évènements provinciaux ou nationaux. " Une nouvelle aventure radiophonique arrive et j’en suis très fier. L'équipe est prête à relever le défi !" conclut Raphaël Warny.