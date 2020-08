Le centre touristique et pédagogique Houtopia, univers de sens, implanté à Houffalize, propose, cet été, deux nouveautés : des animations sensorielles pour les enfants de 3 à 12 ans et un brumisateur près de la terrasse de la cafétéria.

Les animations offrent l’occasion de découvrir des lieux cachés d’Houtopia, parfois insolites, spécifiquement dédiés à l’activité.

"Quatre ateliers font le lien avec les expériences sensorielles de l’espace interactif intérieur", explique la directrice Delphine Didriche. "Le premier, créatif, se déroule dans le labo culinaire. Les enfants apprennent à fabriquer des fleurs en carton, en bois et en papier."

"Le second atelier est proposé dans le Cocon Sonore ", poursuit-elle. "Les animatrices font écouter plusieurs instruments de musique et demandent aux enfants si ces sons ont un impact sur les émotions. Ensuite, dans la plaine de jeux extérieure, des bacs sensoriels invitent les enfants à reconnaître, au toucher, différentes matières, comme le sable, le bois ou encore l’écorce. Enfin, dans la Bulle des émotions, les enfants établissent un lien entre les émotions et les couleurs ."

Le concept basé sur les cinq sens est proposé, depuis 2018, dans un espace de 650 m2 ponctué de 80 expériences sensorielles.

Afin d’être en mesure de respecter les règles sanitaires en vigueur, Houtopia met à disposition de ses visiteurs, une billetterie électronique sur son site internet www.houtopia.be. Ce nouveau service permet de contrôler le nombre de personnes simultanément présentes. La réservation est recommandée afin de limiter le nombre de personnes par tranche horaire dans l’espace intérieur d’expériences sensorielles.

Avant et après leur visite de l’espace intérieur, à l’heure choisie lors de leur réservation, les visiteurs peuvent profiter de l’accès illimité à la plaine de jeux extérieure et participer au programme d’animations proposé par l’équipe pédagogique, dans les limites des places disponibles.

Le port du masque est obligatoire à partir de 12 ans. Houtopia est ouvert tous les jours de 10 à 18 h. Les animations sont programmées à 13 h, 14 h, 15 h et 16 h 30. Le prix d’entrée est fixé à 9,5 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Plus d’infos : 061/ 28 92 05.

Nadia Lallemant