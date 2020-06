Le Groupe IDELux relance les démarches afin de donner un avenir à cet outil

La relance de l’abattoir de Bastogne, ce n’est pas encore pour tout de suite. Les repreneurs ont, en effet, décidé de se retirer alors que les conventions relatives à la reprise avaient été signées.

" Dans le contexte de crise que nous traversons actuellement et ses impacts négatifs sur l’économie, Abattoir d’Ardenne et le Groupe IDELux ont malheureusement dû renoncer à leur collaboration dans le cadre de la reprise des activités de l’abattoir de Bastogne", explique l’intercommunale dans un communiqué.

"Après d’intenses discussions en vue de finaliser un projet intégré de reprise des infrastructures et des activités de l’abattoir ainsi que du marché couvert de Bastogne, le Groupe IDELux et Abattoir d’Ardenne étaient arrivés à la conclusion d’un accord global et à la signature de multiples conventions."

Selon l’intercommunale, la situation actuelle et les conditions difficiles liées à la crise du Covid-19 ne permettent plus aux deux parties de répondre aux conditions des conventions fraîchement signées.

Les conventions ont, dès lors, été résiliées d’un commun accord mais l’intercommunale ne baisse pas les bras. " Ce malheureux dénouement est donc à comptabiliser dans l’inventaire des conséquences économiques désastreuses directement liées à cette crise. IDELux ne baisse cependant pas les bras et relance dès maintenant les démarches de recherche pour donner un avenir prometteur à cet outil."