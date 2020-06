Le ministre de l’Agriculture entend mobiliser toutes les ressources disponibles



A la suite de la clôture de la reprise par Charlotte et Jan Swagers de l’abattoir de Bastogne, le ministre de l’Economie et de l’Agriculture Willy Borsus souhaite réunir rapidement toutes les parties prenantes pour trouver un repreneur et étudier toutes les pistes de relance.

"Cet abattoir doit en effet jouer un rôle central dans la filière de valorisation de la viande bovine", souligne le ministre dans un communiqué. " Il est par ailleurs situé à proximité d’un grand nombre d’exploitations bovines. Dans le contexte de crise que traverse le secteur, réactiver cet abattoir fait partie des leviers incontournables."

Le ministre invitera cette semaine le groupe IDELux, la Province de Luxembourg, la Sogepa, le secteur, la Ville de Bastogne, les organisations agricoles et l’Awex afin de mobiliser toutes les ressources disponibles.

Il lance également, dès à présent, l’appel aux investisseurs intéressés.