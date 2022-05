Un accident grave est survenu, dimanche vers 20 h 45, dans la commune de Gouvy. Deux véhicules sont entrés en collision frontale entre Cherain et Sommerain.

La voiture percutée latéralement, avec à son bord une dame de 60 ans, a terminé sa course dans un champ. L’autre véhicule s’est retrouvé sur le toit à une centaine de mètres de l’impact.

La sexagénaire et le conducteur de la voiture ont été blessés. Deux ambulances, un SMUR et l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne ont été envoyés sur place de même que deux autopompes de Bastogne et Vielsalm ainsi qu’un balisage de Houffalize et un officier de Bastogne.

La police de la zone Famenne-Ardenne et un expert ont été dépêchés sur les lieux de l'accident.