Un dramatique accident de la circulation s’est produit, ce vendredi, peu avant 11 h, à Beaufays entre Ville-du-Bois et Petit-Thier (Vielsalm), à hauteur de la friterie, non loin du zoning de Burtonville.

Une voiture est entrée en collision frontale avec un camion. L’automobiliste, un Salmien, âgé de 51 ans, a perdu la vie. Les pompiers de Vielsalm et de Saint-Vith ainsi que la police de la zone Famenne Ardenne et l'hélicoptère de Bra-sur-Lienne se sont rendus sur place. Malheureusement, il était trop tard pour le quinquagénaire décédé sur place.

Le bourgmestre Elie Deblire s'est rendu sur les lieux du drame. "L'automobiliste, qui venait de Petit-Thier, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté la berme centrale", explique-t-il. "Le véhicule a quitté sa bande de circulation et est entré en collision avec un camion qui venait de quitter le zoning et se dirigeait vers Petit-Thier."