Un tragique accident de la route a coûté la vie à Maxime Diaz Alvarez, 23 ans, de Deiffelt, dans la nuit de vendredi à samedi.

Le jeune homme roulait en direction de Deiffelt sur la N68 entre le château des Concessions et le rond-point de Beho lorsque l’accident s’est produit, vers minuit.

Il a, pour une raison indéterminée, perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a terminé sa course contre un arbre. Le jeune Gouvyon a été tué sur le coup.

L’annonce du décès de Maxime a semé la tristesse dans la commune de Gouvy, où il était très apprécié. "Il fréquentait régulièrement le club des jeunes de Beho", souligne Olivier Reinertz, le président du comité. "C’était un garçon souriant, serviable, toujours prêt à rendre service. On pouvait compter sur lui en toutes circonstances. Nous avons décidé d’organiser une réunion pour réfléchir à la manière dont le club lui rendra un dernier hommage."

Ses collègues du magasin Brico d’Huldange, au Grand-duché de Luxembourg, où Maxime travaillait depuis un an, lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. "C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris sa disparition. Maxime était plus qu’un collègue de travail, c’était aussi un ami. Sa présence à nos côtés rendait nos journées plus belles. Il était un pilier dans notre magasin, jovial et toujours prêt à aider ses collègues ainsi que les clients. Il nous manquera cruellement et restera toujours dans n os pensées. Adieu, Max..."

Véronique Léonard, bourgmestre de Gouvy, se souvient d’un jeune homme convivial et serviable. "Je l’ai eu comme élève lorsque j’étais enseignante à l’institut du Sacré-Cœur à Vielsalm", se souvient-elle. "Au début, il était assez réservé. J’ai appris à le connaître et j’ai découvert qu’il était quelqu’un de bien, très sociable et toujours souriant. Toutes nos pensées vont à sa famille endeuillée."

En ce qui concerne la cause de l’accident, elle n’a, dit-elle, pas encore été déterminée. "L’accident ne s’est pas produit dans un virage fort accentué, souligne-t-elle. "Je n’ai pas encore eu de retour de la police à ce sujet. Cela dit, la N68 entre Honvelez et le carrefour de Beho, très fréquentée par les usagers qui se rendent au grand-duché de Luxembourg, est accidentogène. Plusieurs accidents avec blessés s’y sont déjà produits", conclut-elle.

Maxime Diaz Alvarez repose au funérarium Michel Lecomte de la SA Jexana, avenue Noël 1 B, à Gouvy, où la famille sera présente ce lundi à partir de 17 h.

Une veillée de prières est organisée ce lundi à partir de 20 h à l’église d’Ourthe.

Nadia Lallemant