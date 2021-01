Elles seront d’application ces 23 et 24 janvier dans les communes de Vielsalm, Manhay et Houffalize

La police de la zone Famenne Ardenne vient d’annoncer que de nouvelles mesures temporaires seront prises, ce week-end, pour réguler le flux de touristes dans les communes de Vielsalm, Manhay et Houffalize.

" Depuis plusieurs semaines et particulièrement les week-ends, notre zone de police est confrontée à une affluence exceptionnelle de touristes d’un jour " rappelle la police dans un communiqué. "Cette situation concerne tout particulièrement le plateau de la Baraque de Fraiture. Pour gérer cette affluence et définir les mesures adéquates, dans le cadre sanitaire très particulier que nous connaissons, diverses réunions de concertation entre les bourgmestres de Vielsalm, Manhay, La Roche-en-Ardenne, Houffalize, Gouvy et la direction de la zone de police ont été organisées."

Pour ce week-end des 23 et 24 janvier, compte tenu des prévisions météorologiques, les bourgmestres de ces communes ont donc pris les mesures de circulation suivantes : interdiction de stationner le long de la N30, de la N89 et de la N827, aux endroits indiqués par la signalisation en place ; fermeture de la N30 entre la Baraque de Fraiture et le poteau d’Odeigne et, enfin, accès limité à la circulation locale à Fraiture, Regné, Bihain, Petites-Tailles, Malempré, Odeigne, Coulée-Les Tailles, Dinez, Fontenaille, Mont, Taverneux et au parc artisanal des Chéras.

Parallèlement à ces mesures de circulation, la police rappelle que le port du masque est obligatoire dans les endroits où la fréquentation est importante. Les règles de distanciation sociale doivent également être observées.

Enfin, étant donné la fermeture des pistes de ski, les infrastructures et autres commodités présentes sur le site, ne sont pas accessibles au public. Une situation qui n’autorise nullement l’abandon de déchets en tous genres. Il est demandé à chacun de faire preuve de civisme. La zone de police Famenne-Ardenne, avec l’appui d’équipes de la police fédérale, mettra en place un dispositif renforcé afin de faire respecter ces règles temporaires.