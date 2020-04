La Houffaloise Hélène Pirenne du Théâtre du Sursaut tire la sonnette d’alarme

La Houffaloise Hélène Pirenne, responsable artistique du Théâtre du Sursaut, basé à Liège, a décidé de témoigner de la situation difficile dans laquelle les compagnies de théâtre se trouvent en raison de la crise sanitaire. Elle tire la sonnette d’alarme.

"La réalité des compagnies de théâtre est complexe en ce moment, comme elle l’est pour d’autres métiers", explique-t-elle. "Tous nos spectacles programmés du 15 mars au 19 avril ont été annulés. Nous sommes toujours dans l’incertitude pour mai et juin et nous craignons que rien ne puisse être programmé avant septembre."

Si deux membres de l’équipe, dont Hélène Pirenne, sont salariés, deux comédiens et deux techniciens ne le sont pas. " Depuis l’annonce du confinement, on se pose beaucoup de questions. Nous redoutons que certains membres de l’équipe n’aient pas droit au chômage."

Au niveau de la trésorerie, si les réserves sont suffisantes pour payer un mois de salaire, au-delà, le paiement ne pourra être effectué sans une compensation de la Fédération Wallonie Bruxelles.

" La précarité de notre métier et de ses contrats artistiques journaliers se voit doublée d’une autre peine : l’incertitude d’un plan B", poursuit-elle. "Les déclarations de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont peu rassurantes : un budget exceptionnel maigre et dont la répartition est floue. Va-t-il falloir mener une nouvelle guerre administrative pour faire partie des dédommagés ?"

La responsable artistique indique, par ailleurs, que malgré le travail acharné de la CTEJ (Chambre des Théâtres pour l'Enfance et la Jeunesse) et d’Aires Libres (groupement de défense des Compagnies et Artistes du Cirque, des Arts Forains et des Arts de la Rue) et l’important travail réalisé en interne, elle n’est pas parvenue, à ce jour, à trancher sur un mode de fonctionnement salarial ne serait-ce que pour le mois d’avril.

"Nous aimerions annoncer aux comédiens et techniciens qui travaillent avec nous, que les contrats sont maintenus et transformés en répétitions individuelles, mais il reste impossible de savoir sur quel dédommagement compter. Il est inconcevable d’attendre des semaines ou des mois pour comprendre ce qui va tomber comme subsides. Cette donnée devrait, il nous semble, être en première ligne des décisions budgétaires gouvernementales", conclut-elle.