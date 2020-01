Evelyne Annet, mandataire du groupe Citoyens Positifs, a décidé de démissionner de ses fonctions de conseillère communale. À 29 ans, elle va s’investir dans un autre domaine : valoriser les petits producteurs de la région dans un restaurant qu’elle ouvrira prochainement à côté de l’exploitation agricole de ses parents à Marvie.

"J’ai siégé au conseil communal de Bastogne, dans la minorité, pendant un an et l’expérience a été enrichissante", explique-t-elle. "J’ai découvert un milieu que je ne connaissais pas et fait de belles rencontres. Cela dit, ma nouvelle activité va me prendre beaucoup de temps et je ne serai plus libre en soirée. J’ai décidé de passer la main à ma suppléante mais aussi de tirer un trait sur mon engagement politique. En 2024, je ne me représenterai pas."

La libérale Aude Henrion, 23 ans, kiné au Luxembourg, de Remoifosse, prêtera serment, ce lundi, au conseil communal. On se souvient qu’en mai 2018, la jeune femme, qui terminait ses études en kinésithérapie, avait accompagné un groupe de malvoyants au Mont Blanc. Une belle aventure largement médiatisée.

Ses priorités ? "Des aménagements ont déjà été réalisés à Bastogne pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder à certains bâtiments mais tous ne so nt pas encore accessibles", souligne-t-elle. "Il manque aussi une salle des fêtes digne de ce nom et des activités pour les jeunes de 20 à 35 ans. Je souhaite, en tant que conseillère communale, représenter les jeunes de ma commune et veiller à ce que les villages ne soient pas lésés par rapport à la ville."

La future mandataire communale, colistière de Jean-Pierre Lutgen lors des élections communales d’octobre 2018, va s’apparenter au MR. Elle rejoindra Jessica Mayon, Philippe Lepinois, Fréderic Lambert, Ludovic Moinet, Michel Staes, Nicolas Gerardy et Florian Baikrich sur les bancs de l’opposition.

Nadia Lallemant