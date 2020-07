Depuis ce mercredi, le Piconrue-Musée de la Grande Ardenne, à Bastogne, propose une nouvelle animation estivale. Une conteuse emmène petits et grands à la découverte de l’univers de Jean-Claude Servais.

Pour rappel, depuis le mois d’octobre, 120 planches originales de l’auteur de BD gaumais sont présentées au musée dans le cadre d’une exposition temporaire qui retrace l’ensemble de ses albums publiés pendant plus de 40 ans de carrière. Ils sont mis en valeur dans plusieurs salles par thème, par sujet et par personnage.

Au début des années 80, l’artiste s’impose dans le milieu de la bande dessinée avec la Tchalette, Tendre Violette ou encore Isabelle. Très attaché à la nature et au silence qui y règne loin de l’agitation des villes, il y écrit ses scénarios et observe la flore et la faune qu’il reproduit à la manière d’un naturaliste. L’histoire, plus particulièrement régionale, est, au même titre que la forêt et les légendes, ses sujets de prédilection.

Fenêtre ouverte sur le patrimoine culturel de toute une région, les récits et les images offrent de nombreuses possibilités d’approches didactiques. "Cette animation estivale s’inscrit dans le cadre des balades au musée de Marmaille&Co", précise l’animatrice Hélène Gheysens l’animatrice. "Chaque histoire s’inspire d’une planche de Jean-Claude Servais. Ainsi, le banquet qui montre une très jeune fille séduite par un seigneur cruel m’a donné l’idée de raconter la légende de la Gate d’or de Logne."

L’animation qui débute au musée se poursuit le long du Ravel où l’histoire du loup-garou de Neffe est contée. Ensuite, balade, à pied ou à vélo. Cette nouveauté est proposée chaque mercredi à 14 h, jusqu’au 26 août. Le prix d’entrée est fixé à 10 euros par personne. Accessible, à partir de 7 ans, par groupe de minimum 5 personnes et maximum 10 personnes. Réservation indispensable au 061/55 00 53. L’exposition de Jean-Claude Servais est accessible jusqu’au 27 septembre.

N.L.