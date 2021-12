Le conseil d’administration de l'Association des Commerçants, Artisans et Industriels de Bastogne (ACAIB) a pris la décision d’annuler la Nocturne des Commerçants.

" Au vu de la situation sanitaire actuelle, le Conseil d'Administration se voit dans l'obligation d'annuler la Nocturne, initialement prévue le 18 décembre prochain", précise Alain Gaussin, président de l’ACAIB dans un communiqué.

Afin de soutenir les commerçants, les restaurateurs et les gérants de cafés, les membres du conseil d'administration de l'ACAIB se sont réunis et ont mis en place différentes actions pour animer le centre-ville et ses alentours durant le mois de décembre.

Plus de 200 sapins ont été distribués et placés devant les commerces, restaurants et cafés de la Commune de Bastogne. Un concours est organisé par l'ACAIB, qui récompensera l'établissement dont le sapin sera le mieux décoré.

Durant les week-ends des 11-12 et 18-19 décembre, plusieurs animations se tiendront dans le centre-ville. L'évènement se nomme "Le Noël des Commerçants".

Père-Noël distribuera des chèques-commerces de 10€ et 25€ aux personnes qui fréquenteront les commerces Un photographe prendra des photos de Père-Noël et des promeneurs avec un appareil photo instantané. Cela permettra aux promeneurs de repartir directement avec leur photo-souvenir.

De la musique des années 40 sera diffusée le premier week-end et de la musique de Noël le second week-end