La mission consiste à rencontrer les responsables humanitaires, politiques et militaires notamment de la région de Lviv.

Le député européen et bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen, chef de la délégation belge du PPE, est en route pour l'Ukraine ce lundi. Il est accompagné de Georges Dallemagne, député fédéral et président du groupe d'amitié Belgique-Ukraine et de Marta Barandyi, fondatrice de l’association "Promote Ukraine".

Cette mission, à la fois humanitaire et politique, fait suite à différents contacts pris ces derniers jours avec les autorités militaires et politiques ukrainiennes.

Du matériel de protection personnelle spécifique (gilets pare-balles, casques, ...), des médicaments et du matériel médical (perfusions, pilules d'iode, pansements, anesthésiques, analgésiques, matériels de premières urgences, insuline (...) offerts par les habitants de Bastogne) seront livrés directement aux autorités ukrainiennes.

Des rencontres dans les hôpitaux, avec les associations humanitaires et la population sont également prévues.