Le bourgmestre de Bastogne vient d’annoncer le décès de Corinne Zune, conseillère au CPAS et membre de son groupe politique.

" C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous avons appris le décès de Corinne Zune, souligne-t-il dans un communiqué. Corinne était une battante. Une femme joviale, généreuse et toujours au service des autres. Elle avait rejoint notre groupe en 2017."

Benoit Lutgen se souvient avec émotion du jour où elle avait accepté d'intégrer son équipe pour les élections communales de 2018 : " Corinne a de suite fait preuve d’une motivation exceptionnelle pour participer à notre projet pour Bastogne. Pour apporter ses idées, pour défendre nos valeurs humanistes. Elle s’est tellement engagée dans notre projet que nous avions tous l’impression qu’elle avait toujours fait partie de notre équipe."



"Au lendemain des élections de 2018, Corinne a accepté avec joie de devenir conseillère du CPAS , poursuit le bourgmestre. Jean-Michel Gaspart, président du CPAS, a de suite pu apprécier son apport au sein du Conseil de l’Action Sociale. Ce mandat de conseillère lui correspondait parfaitement. Ses qualités humaines pouvaient s'exprimer totalement dans ce mandat au service de tous et des plus démunis en particulier. Soucieuse de la qualité de vie de nos aînés, elle faisait également partie du Comité Spécial de notre Maison de repos."



Benoît Lutgen se rappelle que malgré la maladie, Corinne Zune a toujours poursuivi son engagement. Elle en a même fait un combat pour toutes les femmes. " Elle avait organisé les premiers contacts entre l’asbl Think Pink et la commune pour que Bastogne devienne une ville active dans la lutte contre le cancer du sein."



Le bourgmestre proposera au prochain conseil communal que Bastogne concrétise son souhait et qu’une journée particulière - Corinne’s day - dans la lutte contre le cancer du sein soit instaurée à Bastogne. " Nous perdons une colistière de grande qualité et une amie. Nous présentons à sa famille, à ses enfants et à ses chers petits-enfants nos plus sincères condoléances", conclut-il.