Comme bien d’autres institutions culturelles, le Piconrue - Musée de la Grande Ardenne sort fragilisé des deux années de pandémie. Raréfaction du public, ventes en recul viennent aggraver une situation financière déjà précaire et que ne peuvent rétablir les subventions publiques dont bénéficie le musée.

Pas question néanmoins de subir cette situation : le Piconrue entend continuer à jouer pleinement son rôle d’institution de référence en matière de patrimoine pour la Grande Ardenne. C’est pourquoi, il fait appel au soutien de ses membres et amis, dans un cadre avantageux pour les mécènes : le Fonds des Amis – Musée de la Grande Ardenne.

Ce Fonds est accueilli par la Fondation Roi Baudouin, parrainé par des personnalités de premier plan et qui revendiquent leur ancrage ardennais : Michèle Detaille, chef d’entreprise, présidente de la FEDIL ; Thomas Antoine, ambassadeur de Belgique honoraire ; Gérard Constant, entrepreneur et vigneron ; Pierre Mottet, président du C.A. d’IBA et récemment nommé président de l’UWE ; le baron Pierre Rion, entrepreneur et administrateur de sociétés.

Les dons reçus dans le cadre du Fonds des Amis du Piconrue bénéficient d’une déductibilité fiscale de 45 %. L’argent récolté auprès des particuliers et des entreprises servira exclusivement à financer les projets de développement du Musée : sécurisation des espaces muséaux, mise à la disposition du public des collections audio-visuelles, promotion médiatique du patrimoine.