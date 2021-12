Le gouvernement de Wallonie a décidé d’octroyer un complément budgétaire au projet Wallonia US Gate. Une adaptation budgétaire qui prenait en compte la partie complémentaire non encore subsidiée du bâtiment 3A au sein de l’ancienne caserne Sous-Lieutenant Heintz.

Un budget complémentaire de 1.867.499,99€ s’ajoute ainsi à la subvention initiale de 1,35M€, portant le montant du subside à 3.217.499,99€ (part de la Région wallonne et FEDER).

Dans le contexte de la notoriété de Bastogne auprès des Américains issue de ce lien humain et historique très fort ancré dans la Seconde Guerre Mondiale et la Bataille des Ardennes, ce futur centre d’entreprises va permettre d’accueillir des entreprises américaines désireuses de s’implanter en Wallonie.

En collaboration avec l’Agence wallonne à l’exportation (AWEX), ce nouveau centre fera office de lieu de rencontres et d’échanges entre les entreprises wallonnes et américaines, en encourageant notamment celles-ci à entretenir ou à développer des liens économiques et commerciaux.

Outre sa fonction d’accueil, ce centre a également pour vocation d’accompagner des entreprises en création et en croissance. Il offrira aux entrepreneurs la possibilité de tester et de lancer de nouvelles activités, avant de s’implanter, le cas échéant, sur l’extension du parc d'activités économiques de Bastogne 1 (30 ha).

En termes de mobilité, le centre d’entreprises sera localisé à proximité d'un accès au contournement existant, lui-même connecté tant à la N4 qu'à l'autoroute E25/E411. Le centre d’entreprises Wallonia US Gate devra également se trouver au cœur d'un réseau de voies lentes reliant les différents points polarisateurs du cœur de ville.

Il s’agit également d’un projet qui s’inscrit dans le développement du pôle urbain transfrontalier de Bastogne, avec des enjeux de création d’emploi mais aussi économiques tels que le renforcement de l’attractivité et de l’activité commerciale qui souffre de la concurrence et de la proximité de centres commerciaux au Grand-Duché de Luxembourg.

Le bâtiment destiné à recevoir le centre d’entreprises Wallonia US Gate se développe sur deux niveaux hors sol, ainsi que dans un sous-sol semi-enterré. Il présente une superficie de 535 m² par étage. Il est envisagé d’exploiter la totalité du bâtiment, sous-sol semi-enterré compris.

Dans ce centre d’entreprises, qui sera complètement géré par IDELUX développement, sont prévus 50 postes de travail dimensionnés pour être cloisonnés en différents volumes. Le bâtiment comprendra notamment une salle de réunion d’environ 50 m² par niveau exploité – salles de réunion modulables (2 fois 25 m²) complètement équipée avec du matériel de vidéo-conférence, un espace de restauration d’environ 50 m² comprenant une cuisine équipée, une kitchenette d’environ 15 m² par niveau exploité (hors niveau disposant de la cafeteria), un espace de reprographie d’environ 5 m² par niveau exploité, un espace sanitaire d’environ 20 m² par niveau exploité (un de ces espaces sanitaires comprendra également des douches), 80 places de parking extérieures et un parking vélos de 30 places.

"C’est un projet que nous nous devons de soutenir", souligne Willy Borsus."D’une part pour la globalité des opportunités économiques internationales et commerciales que cela représente avec les Etats-Unis, et d’autre part parce qu’il s’agit d’un projet stratégique très profitable au développement socioéconomique de Bastogne et de la Province du Luxembourg."

Pour rappel, en 2020, les Etats-Unis occupaient le troisième rang dans le classement de nos plus importants partenaires commerciaux (13,6% du total des exportations), juste derrière l’Allemagne (14,8%) et la France (19,9%).