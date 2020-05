Ils seront livrés à domicile mais ne seront pas déposés dans les boîtes aux lettres

Comme l’avait annoncé le bourgmestre Benoît Lutgen, tous les habitants de Bastogne, soit plus de 16.300 personnes, recevront gratuitement des masques buccaux de protection.

"Un masque lavable et réutilisable ainsi que quatre masques jetables, à usage unique, seront livrés dans le respect des mesures de sécurité, à domicile, ce samedi 9 mai, entre 9h et 20h", précise-t-il dans un communiqué. "Nous avons décidé de distribuer ces masques en porte-à-porte pour éviter des déplacements inutiles aux habitants et éviter les rassemblements qui représentent un risque sanitaire."

Pour des raisons de sécurité, aucun masque ne sera déposé dans les boîtes aux lettres. En cas d’absence, un rendez-vous devra être fixé par le citoyen pour qu’il puisse bénéficier de son matériel, qui sera livré à nouveau à domicile.

"Les consignes d’utilisation accompagneront ce matériel qui, rappelons-le ne dispense pas d’appliquer strictement les gestes barrières de sécurité, à savoir le maintien d’une distance sociale d’1,5 m et le lavage des mains", poursuit le bourgmestre. "Nous conseillons vivement le port du masque, dans les lieux ouverts au public, à l’ensemble de la population."

Le collège remercie chaleureusement le personnel communal, qui a déployé toute son énergie, jour et nuit, ces dernières semaines pour rendre cette distribution possible aussi rapidement et avant le 11 mai, date de réouverture des commerces, de même que les très nombreux bénévoles mobilisés. Ils seront plus de 50 à assurer la distribution des masques en une seule journée.

Les masques distribués sont gratuits. Toutefois, les personnes qui en ont les capacités peuvent apporter leur contribution sur le compte bancaire "Bastogne solidarité" (BE67 0910 0050 0587 – Communication : soutien - NOM Prénom).

Si certains habitants veulent des masques supplémentaires, ils pourront en faire l’acquisition dans le courant de la semaine prochaine dans différents points de vente, au prix de 3 euros. La liste des points de vente sera diffusée prochainement.

L’argent récolté sera utilisé pour soutenir financièrement, sous forme de chèques commerces - aide aux commerçants, par effet de ricochet - des actions solidaires de Bastogne.