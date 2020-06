Le collège communal a répondu favorablement à la demande formulée par l’ACAIB

Le bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen, vient d’annoncer que le collège communal a décidé de répondre favorablement à la demande d’extension des terrasses formulée par l’Association des Commerçants, Artisans et Industriels de Bastogne (ACAIB).

" En effet, cette extension des terrasses sur une partie du domaine public permettra de soutenir le secteur Horeca, bien présent à Bastogne, et de bien accueillir tous les clients en respectant au mieux les mesures sanitaires", souligne-t-il dans un communiqué.



Dès ce 12 juin et jusqu’au 13 septembre, tous les établissements Horeca de Bastogne qui en ont fait la demande pourront utiliser une partie du domaine public pour agrandir leurs terrasses.

" Une partie du domaine public, de la Place Mc Auliffe ou dans le prolongement des terrasses existantes partout ailleurs, se transformera en espaces conviviaux prêts à accueillir le public en toute sécurité ", précise le bourgmestre. "Dans un souci esthétique, le collège communal a demandé d’uniformiser une partie du mobilier, ainsi que les barrières de séparation."

Le bourgmestre et l’échevine du commerce, Coralie Bonnet, soulignent l’excellente collaboration de l’ACAIB qui a œuvré pour mettre tout en place, notamment au travers de réunions, échanges, rédaction de documents.

Cette mesure de soutien au secteur Horeca s’ajoute à celles déjà effectives, à savoir la suppression des taxes sur les enseignes, les terrasses et les débits de boissons en 2020, l’octroi d’une prime de 200 euros nets par mois aux membres du personnel communal en première ligne versée sous forme de chèques commerces, l’opération HOmeRECA qui consistait à répertorier les initiatives des restaurateurs du territoire et de les promouvoir via les réseaux sociaux et une heure de parking gratuite sur présentation du disque, au lieu d’une demi-heure.

Des sets de table et des sous-bocks à destination des établissements Horeca seront bientôt disponibles gratuitement. La ville de Bastogne et l’Agence de Développement Local poursuivent également leurs actions de soutien et d’information au quotidien auprès des acteurs économiques de Bastogne.