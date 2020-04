Le grand public peut passer commande en ligne dès ce vendredi à partir de 18 h

A l’heure où le masque de protection est devenu un produit de première nécessité indispensable à la sécurité des citoyens mais aussi à la relance de la vie économique et sociale, Ice-Watch a réagi en commandant cinq millions de masques de protection accessibles à tous.

"Vu les difficultés d’approvisionnement et l’urgence, j’ai demandé à mes équipes de notre bureau à Hong Kong de se mettre à la recherche de fabricants de masques fiables en termes de qualité et de prix", souligne Jean-Pierre Lutgen, CEO d’Ice-Watch dans un communiqué. "Nous pouvons aujourd’hui annoncer que nous avons commandé, en Chine, cinq millions de masques de protection qui seront livrables en Belgique, progressivement à partir du 15 mai. Nos équipes sur place assurent un contrôle qualité."

© D.R.



Ice-Watch proposera donc des boîtes de 50 masques à des prix concurrentiels, allant de 20 à 29 euros hors TVA la boîte. A contrario des masques stériles destiné au personnel soignant, ces masques certifiés sont principalement destinés au grand public afin de faire de la sécurité de chaque citoyen une priorité et ce à un prix démocratique.

Ice-Watch met ses équipes et sa logistique de Bastogne en action afin d’approvisionner la population et de réagir, à son échelle, à cette crise sans précédent.

"Le secteur horloger étant actuellement à l’arrêt pour une période indéterminée, Ice-Watch a choisi provisoirement de s’adapter en motivant ses équipes sur ce nouveau projet ", précise Jean-Pierre Lutgen. "Pour le mettre sur pied dans un délai record, les équipes d’Ice-Watch ont donc été mobilisées, ce qui permet également à la marque de fournir du travail à ses employés en ces temps difficiles. En prenant le risque de commander 5 millions de masques et de les proposer à un prix accessible, nous participons activement à la relance de l’économie et de la vie sociale dans un climat serein et sécurisé."

Intéressé(e) ? Commande en ligne sur www.ice-health.com dès ce vendredi à partir de 18 h .