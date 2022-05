Un large panel d’activités, concocté par les résidents et les travailleurs, sera proposé le 18 juin

Une journée portes ouvertes est organisée le samedi 18 juin au centre Fedasil de Senonchamps dans la commune de Bastogne.

Un large panel d’activités sera proposé aux visiteurs, petits et grands, du maquillage au henné au château gonflable en passant par la cuisine du monde et les jeux en bois. Un spectacle de talents se tiendra également pour faire découvrir les compétences des résidents et des travailleurs.

Le programme des festivités ? A partir de 13 h, le public sera accueilli autour de divers stands. Les résidents profiteront de cette occasion pour présenter leurs multiples savoir-faire. Les travailleurs expliqueront leur rôle dans le centre d’accueil.

À 17h 30, le spectacle Fedasil’s got talent réunira résidents et travailleurs. De 19 h à 20h30, la journée se terminera par un drink.

Des boissons seront vendues sur place grâce au partenaire de l’événement, "Les Foyans", le comité de village de Senonchamps.

Un évènement familial ouvert à toutes et tous. L’entrée est gratuite.