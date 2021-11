Le comité du Pat’Carnaval vient de l'annoncer dans un communiqué : l'édition 2022 des festivités carnavalesques n’aura pas lieu.



"Au vu de la situation sanitaire des plus instable et des mesures que nous devons appliquer pour notre événement repris dans les événements de masse, nous vous annonçons officiellement et ce, avec grande tristesse, que l'édition du Pat'Carnaval 2022 n'aura pas lieu », souligne le comité.

Il tient à remercier ses fidèles partenaires, sponsors, groupes et amis du carnaval pour leur soutien inconditionnel. " En attendant des jours meilleurs, nous vous souhaitons d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année et croisons les doigts pour vous retrouver en 2023 pour la 45ème édition. Prenez bien soin de vous et des autres", conclut l’équipe organisatrice