Projet de Land of Memory, l’exposition gratuite "Our Common Heritage" se tient du 4 mars au 16 mai à deux pas du Bastogne War Museum, sur la colline du Mardasson. Elle aborde de manière originale et tout à fait inédite l’histoire vécue dans les territoires transfrontaliers de la Grande Région.

Cette exposition propose au visiteur une rétrospective historique photographique ainsi qu’une expérience immersive allant de l’avant-Première Guerre mondiale jusqu’à la création de l’Europe. Programmée en plein air, toutes les mesures de sécurité en vigueur seront respectées. Véritables témoignages de la vie civile et militaire, les albums constituent le corps de la scénographie.

Land of Memory est un projet fédérateur qui souhaite accroître la visibilité des lieux de mémoire en Grande Région afin de les positionner comme destinations incontournables à l’échelle mondiale en matière de tourisme de mémoire.

Conscients du patrimoine riche autour des pôles historiques de portée internationale que forment Verdun et Bastogne, les partenaires de ce projet, soutenu par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du programme Interreg V A Grande Région et initié par IDELUX, travaillent ensemble à la valorisation de sites emblématiques.

Porte d’entrée vers les sites d’histoire de la Grande Région, l’exposition Our Common Heritage a une portée pédagogique pour expliquer en quoi l’Histoire permet de mieux appréhender le présent et les enjeux d’une mémoire partagée.

Cette exposition, mise en scène par l’agence Verhulst and Friends, accompagnée par l’agence Sense, parcourra plusieurs territoires tout au long de l’année 2021, jusqu’en mai 2022, de Bastogne à Liège, en passant par Verdun, Hosingen et Saarbrücken. Plus d’infos : www.landofmemory.eu, www.expo.landofmemory.eu ou sur Facebook : Land Of Memory