L’administration communale, le CPAS et le CTAC travailleront à bureaux fermés dès ce mardi

La commune de Bastogne rappelle dans un communiqué que l’on doit tous être responsables et ne sortir de chez soi que pour le strict nécessaire.

" C’est en limitant les contacts directs que nous contribuerons à freiner la propagation de l’épidémie", précise le communiqué. "Voilà pourquoi, la commune et le CPAS ont pris de nouvelles dispositions pour assurer la sécurité de tous ainsi que celle de son personnel. Nous mettons tout en œuvre pour assurer le service nécessaire à la population en restant à la disposition du public par téléphone et email, en privilégiant le télétravail."

Les services de l’Administration communale, du Centre Technique et Administratif Communal (CTAC) et du CPAS travailleront à bureaux fermés dès ce mardi 17 mars et jusqu’à nouvel ordre.

Durant cette période de crise :

• les services communaux (Hôtel de Ville et CTAC) seront accessibles uniquement en cas d’urgence absolue et sur rendez-vous

• les services du CPAS assureront leurs permanences uniquement par téléphone (plus d’entrevues physiques)

• tous restent joignables par téléphone et par email afin de garantir le bon fonctionnement des institutions.

Un grand nombre de documents administratifs sont également disponibles sur le site Internet www.bastogne.be Pour celles et ceux qui doivent avoir accès aux bâtiments communaux, les mesures d’hygiène y ont été renforcées : - des lignes blanches ont été marquées au sol pour aider à respecter la distance minimale de sécurité entre les personnes ; - du gel désinfectant est mis à disposition aux entrées et aux différents paliers des bâtiments ; - l’accès aux toilettes publiques a été fermé.

" Nous sommes bien conscients que ces mesures sont contraignantes pour la plupart d’entre vous, mais il est essentiel que tout le monde contribue à ce mouvement civique et respecte scrupuleusement les consignes de sécurité. La préservation de notre santé est l’affaire de tous ! Soyons solidaires et responsables", conclut la commune de Bastogne.