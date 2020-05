Le président de la Maison Croix-Rouge du pays de Bastogne vient de lancer l’appel aux bénévoles de moins de 65 ans, titulaire d’un permis de conduire.

"La Croix-Rouge de Belgique a revu les critères de sélection des volontaires bénévoles, en particulier en interdisant la participation des bénévoles de plus de 65 ans, et parfois de plus de 60 ans, à certaines activités, dans le but évident de ne pas exposer des personnes à risque au covid 19 ", explique le docteur Albert Heintz, dans un communiqué.

Le médecin rappelle que si certaines activités des Maisons Croix-Rouge sont en hibernation et vont reprendre au fur et à mesure du déconfinement, les activités essentielles et urgentes comme le transport de patients ou de matériel sanitaire ainsi que l’épicerie sociale sont maintenues. En effet, des patients doivent être conduits en dialyse, en radiothérapie, en soins urgents. Du matériel paramédical doit, par ailleurs, être acheminé chez les patients qui en ont besoin.

" La Maison Croix-Rouge du pays de Bastogne, comme d’autres, risque de devoir cesser nombre de ses activités essentielles fautes de bénévoles pour faire rouler ses véhicules. Nous lançons un vibrant appel pour que des personnes de moins de 65 ans disposant d’ un permis de conduire nous rejoignent", conclut-il.

Numéro de contact pour Bastogne et sa région : :0492 22 06 89 ou vslbastogne@gmail.com