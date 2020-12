Ce samedi, dans le cadre du 76e anniversaire de la Bataille des Ardenne, une plaque a été inaugurée au Mémorial du Mardasson en présence du bourgmestre Benoît Lutgen, de l’ambassadeur américain Ronald Gidwitz, du secrétaire d’Etat Mathieu Michel et du secrétaire de l’American Battle Monuments Commission, William Matz.

" Je ne vous cacherai pas ma fierté en vous accueillant aujourd’hui devant ce Mémorial", souligné le bourgmestre de Bastogne. "Je suis fier, en effet, en mesurant le chemin parcouru ensemble depuis 75 ans entre les Etats-Unis et Bastogne. Fier de voir comment le sentiment de reconnaissance exprimé envers les soldats américains venus nous délivrer du joug nazi a pu nourrir des liens aussi profonds et féconds."

Benoît Lutgen a rappelé que le premier rafraîchissement du Mémorial a eu lieu en 2019 avant le 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes grâce notamment à une levée de fonds lancée par Ronald Gidwitz. " Les habitants de Bastogne qui ont inauguré le Mardasson en juillet 1950 en présence du général Anthony Mc Auliffe n’imaginaient pas que cette expression élémentaire de gratitude allait nourrir des relations aussi intenses."

L’ambassade des Etats-Unis a précisé, dans un communiqué, que la Belgique a cédé, ce samedi, à une agence du gouvernement américain la gestion et l'entretien du Mémorial du Mardasson. Ce transfert marque l'aboutissement du projet lancé l’an dernier par l’ambassadeur.

" C’est une façon de remercier le peuple belge qui, immédiatement après la guerre, a collecté des fonds pour concevoir et construire un mémorial en souvenir éternel de ses libérateurs américains", souligne l’ambassade. " La Régie des Bâtiments et la ville de Bastogne ont accepté qu'un bail de 99 ans soit conclu entre la Belgique et l'American Battle Monuments Commission, qui sera donc désormais en charge de la gestion et de l'entretien. Le nouveau mémorial portera le nom de Mémorial de la Bataille des Ardennes au Mardasson. C'est le seul mémorial commémorant toutes les forces américaines qui ont combattu durant la Bataille des Ardennes."