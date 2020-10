Le docteur Albert Heintz, président de la MCR Bastogne, vient d’annoncer que la Maison Croix-Rouge du Pays de Bastogne a été contrainte de limiter ses activités en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

"Le resto Côté jardins et le petit café attendent des temps meilleurs et le retour de la demande pour rouvrir leurs portes", souligne-t-il. " Le p’tibus tourne à horaire réduit : du mardi au samedi de 10h à 14h, ce qui permet à la plupart des personnes qui l’ utilisent habituellement de parer au plus urgent pour se rendre dans les magasins ou les administrations. Nous avons ajouté un arrêt au nouveau LIDL, à partir de l’ouverture, et maintenu évidemment tous les autres. »

Les autres services de la Maison Croix-Rouge à Bastogne fonctionnent normalement, et sont comme toujours à la disposition des habitants de quatre communes, à savoir Bastogne, Bertogne, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre. L’antenne de Vaux-sur-Sûre fonctionne presque normalement et peut-être contactée par les canaux habituels.