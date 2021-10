Le collège communal de Bastogne vient d’annoncer que la route de Marche sera complètement fermée à la circulation, ce dimanche 24 octobre, à partir de 3 h et jusqu’au lundi à 3 h du matin.

" Les entreprises Mathieu, Deumer et Lambert procéderont à la pose du revêtement hydrocarboné, précise le collège dans un communiqué. Pour assurer la bonne mise en œuvre de ces travaux, dont la réalisation reste dépendante des conditions météorologiques, il est nécessaire de fermer complètement la voirie à la circulation. L’accès y sera donc impossible ce dimanche."

Le collège communal explique, par ailleurs, qu’il a décidé de faire réaliser ces travaux un dimanche afin de limiter au maximum les désagréments pour les riverains et les citoyens. " Nous nous excusons d’ores et déjà de l'impact de ce chantier, mais nous pouvons vous garantir que celui-ci permettra d’améliorer de manière significative le confort et la sécurité de tous les usagers de la zone : riverains, commerçants et visiteurs."