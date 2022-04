Les travaux de la rue de Marche à Bastogne touchent à leur fin. Ce mercredi, les entreprises Mathieu, Deumer et Lambert entameront la dernière phase qui consiste à poser le revêtement hydrocarboné sur le tronçon compris entre la place Mc Auliffe et l'avenue Tasiaux. Cette portion de voirie sera fermée à la circulation et le stationnement sera interdit sur tous les emplacements de parkings.

Afin de garantir la mobilité de la zone en travaux, un plan de déviation sera mis en place. Le trafic de la rue des Remparts, excepté la circulation locale pour la partie située entre la rue du Docteur Chiwy et la rue de Marche, sera dévié par la rue du Docteur Chiwy, puis la rue des Écoles, la rue Jean Beck et la rue des Brasseurs.

Quant au trafic de la rue des Maies et de la rue Claude de Humyn, excepté la circulation locale pour la rue Claude de Humyn, il sera dévié par l'avenue Olivier, la rue des Chasseurs Ardennais, puis le chemin de Renval.

Les autres déviations mises en place : quartier "Musy-Bovire-Tasiaux" , par la N4, puis la rue de Neufchâteau ; rue Joseph Renquin, par la rue de Neufchâteau, puis la N4 ; la Grand-Rue, par la rue de Neufchâteau, puis la N4.

Le sens unique de l'avenue Mathieu sera inversé afin que les riverains puissent y accéder à partir de l'avenue de la Gare et y circuler à double sens, ceci étant prévu uniquement en circulation locale. La place McAuliffe sera accessible uniquement via l'entrée située côté Grand-Rue.

Les piétons et les riverains pourront accéder aux commerces et aux habitations de la zone en travaux via les nouveaux trottoirs, en laissant leur véhicule sur la place McAuliffe, à la Gare du Sud et sur les emplacements de parking situés aux alentours du chantier. Ce chantier devrait se terminer le mercredi 13 avril, si les conditions climatiques sont clémentes.