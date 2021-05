Nouveau report pour le Festival du rire de Bastogne. Les spectacles programmés en juin et septembre 2021 ne pourront avoir lieu aux dates prévues. Ils sont reportés à 2022.

" Les mesures et le plan annoncés par le comité de concertation impliquent trop de contraintes et d’incertitudes pour pouvoir organiser sereinement notre événement dans son format habituel ou dans un cadre acceptable d’un point de vue qualitatif et logistique", précise David Martin, le président, dans un communiqué. " Notre festival ne se limite pas à des spectacles. Il repose sur une alchimie qui a fait ses preuves et qui allie spectacles, premières parties découvertes, entractes, bar, chapiteau… Le tout, dans une ambiance et une convivialité qui ne peuvent être garanties actuellement et auxquelles nous tenons beaucoup."

Tous les billets achetés pour les dates initiales restent valables aux nouvelles dates. Programme complet, dates, horaires sur festivalduriredebastogne.be