Le syndicat d’initiative de Bastogne vient d’annoncer l’annulation du marché de Noël.

"À la suite des dernières mesures gouvernementales et au vu du contexte actuel, c’est avec déception que nous devons nous contraindre à annuler le marché de Noël de Bastogne, initialement prévu les week-ends des 10-11-12 et 17-18-19 décembre", précise le SI.

Il indique, par ailleurs, que par solidarité avec les soignants et le personnel des hôpitaux, en raison de la situation sanitaire, et par mesure de précaution, l’annulation de cette édition s’est imposée comme étant la solution la plus raisonnable.

Le syndicat d’initiative ajoute que cette décision a été prise en pleine collaboration avec la Ville de Bastogne.

Concernant la Foire aux Noix et les commémorations de la Bataille des Ardennes, la commune précise, de son côté, qu’elle travaille à une formule adaptée pour rendre hommage aux libérateurs tout en respectant les nouvelles normes en vigueur depuis ce samedi.