Après une annulation en 2020 suite à la crise sanitaire, le traditionnel Marché de Noël de Bastogne fera son retour cette année. Organisé par le syndicat d’Initiative de Bastogne, en collaboration avec l’administration communale, il accueillera une cinquantaine d’exposants et diverses animations.

Le marché débutera aux mêmes dates que le week-end du Nuts : les 10, 11 et 12 décembre. Il se poursuivra ensuite les 17, 18 et 19 décembre. Pour l’occasion, de nombreux exposants de la région ont répondu à l’appel : artisanat, vin chaud, produits de bouche et autres fantaisies seront à découvrir. Plusieurs animations déambulatoires sont également au programme.

Comme à l'accoutumée, le marché de Noël se tiendra sur la Place Saint-Pierre mais l’ambiance festive s’étendra aussi en ville. En effet, certains exposants seront présents sur la place de l’ancien Blokker dans le Quartier Latin.

En parallèle au traditionnel Marché de Noël, la Maison du Tourisme du Pays de Bastogne va proposer un mini-marché de Noël 100% artisanal en journée. Cet événement intitulé " Le Petit Noël de la Maison du Tourisme" prendra place au premier étage du pavillon d’accueil de la Place McAuliffe les 11, 12, 18 & 19 décembre.

Plusieurs artisans présenteront leurs créations de 10h à 17h. Un événement comme celui-là permet de faire connaitre les artisans de la région auprès des touristes et visiteurs de passage. De la couture aux bijoux, en passant par la poterie et les décorations florales, il y en aura pour tous les goûts. Cependant, aucun produit de bouche ne sera proposé.

Ce mini-marché sera ouvert à tous, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur au moment de l’événement.