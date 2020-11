Des pionniers de l’éolien offshore belge viennent de s’unir pour révolutionner le stockage électrique en Belgique. Le consortium public-privé belge ESTOR-LUX s’apprête à faire entrer les projets de stockage électrique dans une nouvelle ère. La commune de Bastogne a été choisie pour accueillir le premier parc de batteries.

"Le stockage d’électricité constitue un atout majeur pour assurer tant la sécurité d’approvisionnement durable et neutre en émissions de CO2, en particulier pendant les périodes sans vent ni soleil, que la stabilité du réseau lorsque le renouvelable est abondant", souligne Cédric Legros, project manager d’ESTOR LUX. " Notre consortium a réussi à mettre en place un modèle technico-économique novateur et très prometteur permettant de contourner les écueils de développement. Il vient en effet de boucler le financement pour un premier parc de batteries lithium-ion de grande capacité, soit entre 10 et 20 MWh."

L’investissement s’élève à 9,2 millions d’euros. Il sera financé à 50 % par les actionnaires. Idelux et Sofilux, partenaires de ce projet, interviendront à hauteur de 10 %. Cet investissement sera couvert à hauteur de 50 % par un financement bancaire sans recours octroyé par Triodos, une référence internationale en matière de financement bancaire durable.

" L’obtention d’un tel financement est une avancée significative pour le développement de capacités ultérieures", ajoute Cédric Legros. " Cela signifie qu’il est possible de convaincre des banques de la robustesse d’un business model directement exposé au marché, moyennant un positionnement de marché pertinent. Une excellente nouvelle car ce premier projet a été développé dans un objectif de réplicabilité à plus grande échelle."

Les premiers coups de pelle seront donnés sur le zoning 1 de Bastogne, à côté du datacenter, la première semaine de décembre. La mise en exploitation de ce premier parc de batteries de stockage électrique est prévue pour la mi-2021.