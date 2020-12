Jeudi soir, au conseil communal de Bastogne, le bourgmestre Benoît Lutgen a annoncé que le spectacle "Les routes de la liberté", présenté en décembre 2019 au Mardasson dans le cadre du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes, a reçu le premier prix au BEA World Festival, le festival international des événements et de la communication.

"C’est une excellente nouvelle !", a-t-il lancé. " Ce premier prix est décerné au niveau mondial. Le spectacle présenté à Bastogne a reçu le prix du plus bel événement organisé à l’échelon de la planète ! On remercie chaleureusement Luc Petit et son équipe."

Luc Petit, concepteur et metteur en scène du spectacle, son équipe, les Nocturnales et la ville de Bastogne ont reçu le Gold Elephant Award, dans la catégorie Best Educational Event, ainsi que le Silver Elephant Award dans la catégorie Best Cultural Event.