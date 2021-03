Ce mercredi, O’Tacos ouvre les portes de son deuxième restaurant en province du Luxembourg, dans les anciens locaux de la pizzeria Adriatique, sur la place Mc Auliffe à Bastogne. Cette chaîne de restauration rapide, créée en 2007, est déjà implantée dans le centre-ville d’Arlon sur la place du marché aux légumes.

Cette deuxième ouverture est porteuse en termes d’emploi. En effet, six emplois à temps plein seront créés. Comme dans les autres établissements, des O’ tacos français de plusieurs tailles, notamment le gargantuesque de 2,5kg, seront mis en vente. Un service de livraison à domicile sera, par ailleurs, proposé.

Cette ouverture s’inscrit dans un contexte sanitaire particulier. Un pari audacieux pour le patron Yam’s Ellacott, enthousiaste à l’idée de s’installer dans cette ville au passé historique si important.

" Notre chaine de restaurant n’oublie pas le passé de la ville dans laquelle elle s’installe, d’autant plus quand on voit la proximité avec la place et l’emblématique char", souligne-t-il. " Ce dernier a d’ailleurs été repris sur le visuel annonçant l’ouverture du restaurant. Certes, ce ne sont que de petites attentions, mais elles sont très importantes pour nous. Lorsque nous ouvrons un nouveau restaurant, nous veillons toujours à nous intégrer dans l’histoire de la ville."